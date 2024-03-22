Наслідки нічної атаки по Одещині — прокуратура розпочала розслідування

Працівники ДСНС гасять пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом масованої атаки у ніч проти 22 березня. Внаслідок удару в Одесі пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури, через що довелося знову запровадили стабілізаційні відключення.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Наслідки атаки

Уночі 22 березня Одеса була вчергове обстріляна з боку РФ. Окрім "шахедів" по регіону також було випущено ракети. На жаль, є влучання по інфраструктурі, пошкоджено один з енергооб'єктів.

"Огляд триває, на місцях подій працюють прокурори, слідчі та експерти, які фіксують черговий злочин РФ", — зазначено у повідомленні.

Робота ППО

Ворог вчергове сконцентрував свої зусилля на виснаженні української системи ППО, — про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк. За її словами, окупанти цього разу використали максимальну кількість озброєння, скероване на південний регіон України.

"В нашій операційній зоні відповідальності вдалося знищити 25 дронів в межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Окрім цього, було знищено 18 ракет також в наші зоні", — зазначила військова.

Масована атака по Україні 22 березня — що відомо

Зазначимо, що вночі з 21 на 22 березня російські окупанти здійснили масовану атаку на територію України. Під час удару вони застосували максимальну кількість озброєння, включаючи ударні БпЛА та ракети.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі через пошкодження об'єктів енергетики тисячі одеситів залишилися без світла, тож у місті знову запрацювали стабілізаційні відключення.