Последствия ночной атаки по Одесской области — прокуратура начала расследование

Сотрудники ГСЧС тушат пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС

Правоохранители начали расследование по факту массированной атаки в ночь на 22 марта. В результате удара в Одессе повреждены объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего пришлось вновь ввести стабилизационные отключения.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Последствия атаки

Ночью 22 марта Одесса была в очередной раз обстреляна со стороны РФ. Кроме "шахедов" по региону также были выпущены ракеты. К сожалению, есть попадания по инфраструктуре, поврежден один из энергообъектов.

"Обзор продолжается, на местах происшествия работают прокуроры, следователи и эксперты, фиксирующие очередное преступление РФ" , — говорится в сообщении.

Работа ПВО

Враг в очередной раз сконцентрировал свои усилия на истощении украинской системы ПВО, — сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. По ее словам, оккупанты на этот раз использовали максимальное количество вооружения, направленное на южный регион Украины.

"В нашей операционной зоне ответственности удалось уничтожить 25 дронов в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областей. Кроме этого, было уничтожено 18 ракет также в нашей зоне", — отметила военная.

Массированная атака по Украине 22 марта — что известно

Отметим, что ночью с 21 на 22 марта российские кафиры совершили массированную атаку на территорию Украины. При ударе они применили максимальное количество вооружений, включая ударные БпЛА и ракеты.

Ранее мы сообщали, что в Одессе из-за повреждений объектов энергетики тысячи одесситов остались без света, поэтому в городе снова заработали стабилизационные отключения.