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Блекаут повернувся — в Одесі знову запровадили стабілізаційні відключення

22 березня 2024 10:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Блекаут повернувся — в Одесі знову запровадили стабілізаційні відключення
Пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Фото: ДТЕК
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Через масовану ворожу ракетну атаку було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури в Одеській області. Вночі проти 21 березня відбулося  знеструмлення частини міста, тому наразі чинні графіки стабілізаційних відключень. 

Про це повідомляє ДТЕК Одеській електромережі

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"Цієї ночі ворог здійснив наймасштабнішу атаку по енергетичних об'єктах країни за останній час. Пошкоджень зазнали енергооб'єкти Одещини. Через це в Одесі частково відбуваються стабілізаційні відключення за розпорядженням НЕК Укренерго. Енергетики  вже працюють, щоб повернути світло в оселі українців", — зазначено в повідомленні.

Графіки відключень світла 

Споживачі мають бути розділені на шість груп. Це має забезпечити справедливість і почерговість подачі світла всім мешканцям Одещини. Ви можете дізнатись про відключення за вашою адресою за посиланням.

Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:

  • Світло є. Періоди, коли ми гарантуємо наявність світла. Це білий колір на графіку.
  • Світла немає. Періоди, коли відключення відбуватиметься гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.
  • Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендуємо знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.

Зазначимо, що під час масованої ракетної атаки 22 березня російські окупанти випустили по Україні 151 повітряну ціль. Завдяки Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 92 засоби нападу. 

Також ми писали, що Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що країна-терорист Росія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетику за останній час. Внаслідок обстрілів вранці 22 березня є влучання та пошкодження об’єктів генерації у різних областях.

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