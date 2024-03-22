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Блэкаут вернулся — в Одессе снова ввели стабилизационные отключения

22 марта 2024 10:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Блэкаут вернулся — в Одессе снова ввели стабилизационные отключения
Повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Фото: ДТЭК
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Из-за массированной вражеской ракетной атаки были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области. В ночь на 21 марта произошло обесточивание части города, поэтому действуют графики стабилизационных отключений.

Об этом сообщает ДТЭК Одесской электросети.

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"Этой ночью враг совершил самую масштабную атаку по энергетическим объектам страны за последнее время. Повреждения получили энергообъекты Одесчины. Из-за этого в Одессе частично происходят стабилизационные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго. Энергетики уже работают, чтобы вернуть свет в дома украинцев", —  указано в уведомлении.

Графики отключений света

Потребители должны быть разделены на шесть групп. Это должно обеспечить справедливость и поочередность подачи света всем жителям Одесской области. Вы можете узнать об отключении по вашему адресу по ссылке.

График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:

  • Свет есть. Периоды, когда мы гарантируем наличие света. Это белый цвет на графике.
  • Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить гарантированно для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.
  • Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.

Отметим, что во время массированной ракетной атаки 22 марта российские оккупанты выпустили по Украине 151 воздушную цель. Благодаря Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 92 средства нападения.

Также мы писали, что Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что страна-террорист Россия совершила самую масштабную атаку на энергетику за последнее время. В результате обстрелов утром 22 марта есть попадания и повреждение объектов генерации в разных областях.

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