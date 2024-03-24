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Дроновый террор Одесчины — какие последствия ночной атаки

24 марта 2024 10:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Дроновый террор Одесчины — какие последствия ночной атаки
Шахеды в воздухе. Иллюстративное фото: Getty Images
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Ночью против 24 марта оккупанты снова атаковали Одесскую область. На регион враг направил ударные дроны, в результате чего произошло попадание одного из них в припортовый объект.

Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины.

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Последствия атаки 24 марта

Враг снова сосредоточил свои атаки по важным для региона объектам. Так, сегодня ночью из-за попадания "шахеда" получила повреждения припортовая инфраструктура.

"Вернулся враг и к террору Подунавья. Попаданием нанесены повреждения припортовой инфраструктуре" , — говорится в сообщении.

Работа сил ПВО

Боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась почти всю ночь. В Одесской и Николаевской областях силами ПВО были сбиты 3 ударных БпЛА.

Обстрелы Одесчины

Напомним, в ночь на 22 марта россияне нанесли массовый удар по Украине. Во время атаки они использовали ракеты разного типа и дроны-камикадзе. В результате удара в Одессе повреждены объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего пришлось вновь ввести стабилизационные отключения.

Также мы писали, что 15 марта баллистическими ракетами была атакована Одесса, в результате чего погиб 21 человек, а 17 марта — враг нанес схожий удар по Николаеву, попав в одно место два раза. Такие спланированные удары могут свидетельствовать о том, что оккупанты целенаправленно выпускали снаряды для большего поражения.

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