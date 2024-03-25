Россия продолжает террор украинского населения — Братчук прокомментировал вражеские атаки

Повреждение электросетей. Иллюстративное фото: Reuters/Pavlo Palamarchuk

В последнее время Россия сконцентрировала свои атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. В частности, такая тактика связана с целью оккупантов и дальше продолжить свое давление на гражданское население и нанести как можно больше вреда нашему государству.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил Спикер УДА Сергей Братчук.

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"От энергетики зависит наша повседневная жизнь, тем более в условиях военного положения. Атаковать энергетические объекты у врага в приоритете", — отметил Сергей Братчук.

Цель атак по энергообъектам

Спикер добавил, что оккупанты в дальнейшем продолжают давить на гражданское население. Нанося повреждение критической инфраструктуре, Россия придерживается своей тактики террора и пытается заставить Украину действовать в ее интересах.

"Россияне пытаются давить на людей и власть через людей. Возможно, таким образом они хотят заставить Украину если не к капитуляции, то к переговорам", — прокомментировал военный.

Противостояние двойным ударам

Сергей Братчук отметил, что стратегия врага не изменилась с начала 2014 года — это уничтожение Украинского государства. Россия продолжает наносить комбинированные удары для того, чтобы посеять страх и достичь максимального количества жертв.

"Комбинированные атаки происходят не впервые. Они были и в прошлом году, кстати, первый удар "шахедами" был нанесен именно по припортовой инфраструктуре в Одессе", — прокомментировал спикер.

Что касается противостояния таким атакам, то речь идет о необходимости увеличения систем противовоздушной обороны. Кроме этого, украинские бойцы продолжают улучшать свои навыки, чтобы и дальше защищать Украину от оккупантов.

"Такими комбинированными атаками враг пытается истощать систему ПВО. Поэтому речь идет об увеличении количества огневых групп, если работать по "шахедам". Также, соответственно, усовершенствование технической работы Сил обороны, ведь эти БПЛА становятся более современными", — сказал Сергей Братчук.

Обстрелы Одесчины

Напомним, что в ночь на 25 марта враг совершил очередную атаку на Одесчину с применением ударных БпЛА. В результате атаки беспилотников на регион поврежден энергетический объект.

Также мы сообщали, что в ночь на 24 марта оккупанты снова атаковали Одесскую область. На регион враг направил ударные дроны, в результате чего произошло попадание одного из них в припортовый объект.