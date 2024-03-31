Наслідки нічної атаки — в Одесі аварійні відключення та не працює електротранспорт
У ніч проти 31 березня російські загарбники знову атакували Одещину. Унаслідок падіння уламків пошкоджено енергооб’єкт. Внаслідок цього у місті сьогодні зняті з маршруту трамваї та тролейбуси.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
В Одесі не працює електротранспорт
За повідомленням мерії, на магістральних маршрутах збільшено кількість рухомого складу автобусів середнього та великого класів. Вони курсують містом.
"У звʼязку з обмеженням подачі електроенергії електротранспорт припиняє роботу. Весь рухомий склад заходить в депо", — зазначили в міськраді.
Аварійні відключення в Одесі
Додамо, що наразі, за інформацією Укренерго, в Одесі та прилеглих районах діють аварійні відключення, тобто світло вимикають не за графіками. При зростанні споживання їх обсяг може збільшуватись.
Нічна атака дронами: куди влучили
Цієї ночі російські терористичні війська вкотре спрямували декілька хвиль ударних БпЛА типу Shahed-131/136 по південних регіонах. Під прицілом ворога знов була енергетична інфраструктура Одещини.
Про це повідомили Сили оборони півдня України.
Військові вели бойову роботу близько 2 годин. Ворог в цей час рясно атакував регіон. За повідомленнями Сил оборони, росіяни спрямували 8 дронів — всі вдалося збити.
"Падіння уламків збитого дрона спричинило пожежу на одному з енергооб’єктів області, внаслідок чого відбулося знеструмлення кількох населених пунктів. Пожежу ліквідовано. Люди не постраждали. Ведуться відновлювальні роботи", — повідомили військові.
Нагадаємо, у ніч на неділю російські окупанти вкотре атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed та ракетами. Протиповітряній обороні вдалося приземлити 18 ворожих цілей.
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