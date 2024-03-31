Наслідки нічної атаки — в Одесі аварійні відключення та не працює електротранспорт

Дрони в небі. Фото: фотоколаж

У ніч проти 31 березня російські загарбники знову атакували Одещину. Унаслідок падіння уламків пошкоджено енергооб’єкт. Внаслідок цього у місті сьогодні зняті з маршруту трамваї та тролейбуси.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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В Одесі не працює електротранспорт

За повідомленням мерії, на магістральних маршрутах збільшено кількість рухомого складу автобусів середнього та великого класів. Вони курсують містом.

"У звʼязку з обмеженням подачі електроенергії електротранспорт припиняє роботу. Весь рухомий склад заходить в депо", — зазначили в міськраді.

Аварійні відключення в Одесі

Додамо, що наразі, за інформацією Укренерго, в Одесі та прилеглих районах діють аварійні відключення, тобто світло вимикають не за графіками. При зростанні споживання їх обсяг може збільшуватись.

Нічна атака дронами: куди влучили

Цієї ночі російські терористичні війська вкотре спрямували декілька хвиль ударних БпЛА типу Shahed-131/136 по південних регіонах. Під прицілом ворога знов була енергетична інфраструктура Одещини.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

Військові вели бойову роботу близько 2 годин. Ворог в цей час рясно атакував регіон. За повідомленнями Сил оборони, росіяни спрямували 8 дронів — всі вдалося збити.

"Падіння уламків збитого дрона спричинило пожежу на одному з енергооб’єктів області, внаслідок чого відбулося знеструмлення кількох населених пунктів. Пожежу ліквідовано. Люди не постраждали. Ведуться відновлювальні роботи", — повідомили військові.

Нагадаємо, у ніч на неділю російські окупанти вкотре атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed та ракетами. Протиповітряній обороні вдалося приземлити 18 ворожих цілей.