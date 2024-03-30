Повітряна тривога триває — на Одещині зафіксовано Шахеди
На Одещині повітряна тривога триває — повідомляється про групу шахедів з Чорного моря в напрямку області та загрозу застосування балістичного озброєння з Криму. Жителів регіону закликають перейти у безпечні місця.
Про це попередили у Повітряних силах України у суботу, 30 березня.
Небезпека в Одеській області
На Одещині триває повітряну тривогу. Військові попереджають про шахеди. Цивільному населенню радять перебувати у укриттях.
Наразі повітряна тривога триває у 13 областях — Київській, Сумській, Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та інших.
Нагадаємо, що у низці областей оголошено повітряну тривогу. Відомо, що ворожі БпЛА рухаються на межі Полтавської та Черкаської областей.
Також ми писали про те, що росіяни вчергове обстріляли Харків. Повідомляється, що ракета влучила в житлову забудову.
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