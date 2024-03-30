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Повітряна тривога триває — на Одещині зафіксовано Шахеди

30 березня 2024 23:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Повітряна тривога триває — на Одещині зафіксовано Шахеди
Безпілотник летить у небі. Фото: REUTERS
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

На Одещині повітряна тривога триває — повідомляється про групу шахедів з Чорного моря в напрямку області та загрозу застосування балістичного озброєння з Криму. Жителів регіону закликають перейти у безпечні місця.

Про це попередили у Повітряних силах України у суботу, 30 березня.

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Допис Повітряні Сили ЗС України. Фото: скриншот

Небезпека в Одеській області

На Одещині триває повітряну тривогу. Військові попереджають про шахеди. Цивільному населенню радять перебувати у укриттях.

Повітряна тривога триває — на Одещині зафіксовано Шахеди - фото 2
Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот

Наразі повітряна тривога триває у 13 областях — Київській, Сумській, Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та інших.

Повітряна тривога триває — на Одещині зафіксовано Шахеди - фото 3
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що у низці областей оголошено повітряну тривогу. Відомо, що ворожі БпЛА рухаються на межі Полтавської та Черкаської областей.

Також ми писали про те, що росіяни вчергове обстріляли Харків. Повідомляється, що ракета влучила в житлову забудову. 

Одеса
безпілотники
ракета
повітряна тривога
Повітряні Сили ЗСУ

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