Воздушная тревога продолжается — в Одесской области зафиксированы Шахеды

Беспилотник летит в небе. Фото: REUTERS

В Одесской области воздушная тревога продолжается — сообщается о группе ''шахедов'' из Черного моря в направлении области и угрозе применения баллистического вооружения из Крыма. Жители региона призывают перейти в безопасные места.

Об этом предупредили в Воздушных силах Украины в субботу, 30 марта.

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Сообщение Воздушные силы ВС Украины. Фото: скриншот

Опасность в Одесской области

В Одесской области продолжается воздушная тревога. Военные предупреждают о ''шахедах''. Гражданскому населению советуют находиться в укрытиях.

Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

В настоящее время воздушная тревога продолжается в 13 областях — Киевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и других.

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в ряде областей объявлена воздушная тревога. Известно, что вражеские БпЛА двигаются на границе Полтавской и Черкасской областей.

Также мы писали о том, что россияне в очередной раз обстреляли Харьков. Сообщается, что ракета попала в жилую застройку.