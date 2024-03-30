Воздушная тревога продолжается — в Одесской области зафиксированы Шахеды
В Одесской области воздушная тревога продолжается — сообщается о группе ''шахедов'' из Черного моря в направлении области и угрозе применения баллистического вооружения из Крыма. Жители региона призывают перейти в безопасные места.
Об этом предупредили в Воздушных силах Украины в субботу, 30 марта.
Опасность в Одесской области
В Одесской области продолжается воздушная тревога. Военные предупреждают о ''шахедах''. Гражданскому населению советуют находиться в укрытиях.
В настоящее время воздушная тревога продолжается в 13 областях — Киевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и других.
Напомним, что в ряде областей объявлена воздушная тревога. Известно, что вражеские БпЛА двигаются на границе Полтавской и Черкасской областей.
Также мы писали о том, что россияне в очередной раз обстреляли Харьков. Сообщается, что ракета попала в жилую застройку.
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