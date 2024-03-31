Последствия ночной атаки — в Одессе аварийные отключения и не работает электротранспорт

Дроны в небе. Фото: фотоколлаж

В ночь на 31 марта российские захватчики снова атаковали Одесчину. В результате падения обломков поврежден энергообъект. В связи с этим в городе сегодня сняты с маршрута трамваи и троллейбусы.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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В Одессе не работает электротранспорт

По сообщению мэрии, на магистральных маршрутах увеличено количество подвижного состава среднего и крупного классов. Они курсируют по городу.

"В связи с ограничением подачи электроэнергии электротранспорт прекращает работу. Весь подвижной состав заходит в депо", — отметили в горсовете.

Аварийные отключения в Одессе

Добавим, что, по информации Укрэнерго, в Одессе и близлежащих районах действуют аварийные отключения, то есть свет выключают не по графику. При возрастании потребления их объем может увеличиваться.

Ночная атака дронами: куда попали

Этой ночью российские террористические войска в очередной раз направили несколько волн ударных БпЛА типа Shahed-131/136 по южным регионам. Под прицелом врага снова была энергетическая инфраструктура Одесчины.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

Военные вели боевую работу около 2 часов. Враг в это время обильно атаковал регион. По сообщениям Сил обороны, россияне направили 8 дронов — все удалось сбить.

"Падение обломков сбитого дрона привело к пожару на одном из энергообъектов области, в результате чего произошло обесточивание нескольких населенных пунктов. Пожар ликвидирован. Люди не пострадали. Ведутся восстановительные работы", — сообщили военные.

Напомним, в ночь на воскресенье российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed и ракетами. Противовоздушной обороне удалось приземлить 18 вражеских целей.