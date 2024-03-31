Россия хочет уничтожить юг Украины — Братчук об обстрелах Одесчины

Сергей Братчук. Фото: скриншот

Россия продолжает усиление атак на юг Украины, которые нацелены на критическую и энергетическую инфраструктуру региона. Оккупанты хотят парализовать экономику и запугать мирное население.

Об этом в эфире телемарафона "Мы — Украина" сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Атака на энергетические объекты

По словам Братчука, захватчики пытаются остановить экономическую активность региона, поддерживающую обороноспособность страны.

"Цель врага неизменна. Она такая, как и во всех других регионах — это попытка попасть по объектам именно энергетической инфраструктуры, критической инфраструктуры, потому что это повседневная жизнь наших регионов. Они пытаются максимально остановить экономику, работающую на обороноспособность нашего государства", — сказал военный.

Россия хочет сорвать работу зернового коридора

По мнению спикера, Одесчина сейчас является не только гуманитарным центром, но и ключевым экономическим хабом для всей страны. Такие российские нападения также ставят под угрозу экспортные коридоры и безопасность в море и реках.

"Впереди у нас посевная компания, которая будет активно отрабатываться. Ну и, собственно, работают те направления, о которых мы много говорим: это экспортные коридоры в нашем море и на нашем Дунае. То есть все то, что работает сегодня, чтобы мы могли отбиваться от врага в такой страшной войне. Конечно, они это хотят уничтожить", — добавил Братчук.

Напомним, ночью российская армия снова применила комбинированную атаку по Украине. Оккупанты запустили сначала дроны-камикадзе по разным направлениям, а позже и ракеты из стратегической авиации. На Одесчине во время боевой работы обломки сбитого дрона упали на энергообъект, поэтому сегодня в городе и прилегающих районах действуют аварийные отключения света.