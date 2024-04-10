Ракетний удар по Одеській області, постраждалі

Ракетний удар по Одещині — зросла кількість постраждалих
Кількість ранених внаслідок ракетного удару Росії по Одеській області збільшилася до 14 осіб. Прокуратура регіону розпочала досудове розслідування.
Про це повідомили сьогодні, 10 квітня, в Офісі генерального прокурора України.
Загинули чотири людини, серед яких 10-річна дитина
"За даними слідства, 10 квітня близько 18:20 Збройні сили РФ завдали ракетних ударів по транспортно-логістичній інфраструктурі Одещини", — йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.
Під час російської ракетної атаки загинуло 4 людини, у тому числі маленька дівчинка. Ще 14 осіб отримали поранення різного ступеня важкості. Вони госпіталізовані.
Кадри з місця трагедії показали у своєму телеграм-каналі Сили оборони півдня України. У публікації зазначається: жертвами Росії стали люди, які наприкінці робочого дня йшли або їхали на авто додому.
-
Наслідки ракетного удару Росії по Одеській обл.
-
Наслідки ракетного удару Росії по Одеській обл.
-
Наслідки ракетного удару Росії по Одеській обл.
Нагадаємо, голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що Росія вдарила по Одеському району ракетою "Іскандер".
Також 10 квітня ми повідомляли про ранкові вибухи в Одеській області. Ворог атакував регіон балістичними ракетами. Унаслідок атаки поранення отримали працівники Одеської залізниці.
Читайте Новини.LIVE!