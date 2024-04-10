Ракетний удар по Одеській області, постраждалі

Наслідки обстрілу Одеської області. Фото: Сили оборони півдня України

Кількість ранених внаслідок ракетного удару Росії по Одеській області збільшилася до 14 осіб. Прокуратура регіону розпочала досудове розслідування.

Про це повідомили сьогодні, 10 квітня, в Офісі генерального прокурора України.

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"За даними слідства, 10 квітня близько 18:20 Збройні сили РФ завдали ракетних ударів по транспортно-логістичній інфраструктурі Одещини", — йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Скриншот з Facebook/Офіс Генерального прокурора

Під час російської ракетної атаки загинуло 4 людини, у тому числі маленька дівчинка. Ще 14 осіб отримали поранення різного ступеня важкості. Вони госпіталізовані.

Кадри з місця трагедії показали у своєму телеграм-каналі Сили оборони півдня України. У публікації зазначається: жертвами Росії стали люди, які наприкінці робочого дня йшли або їхали на авто додому.

Скриншот с Telegram/Сили оборони півдня Украини

Наслідки ракетного удару Росії по Одеській обл.

Наслідки ракетного удару Росії по Одеській обл.

Наслідки ракетного удару Росії по Одеській обл. 1 / 3

Нагадаємо, голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що Росія вдарила по Одеському району ракетою "Іскандер".

Також 10 квітня ми повідомляли про ранкові вибухи в Одеській області. Ворог атакував регіон балістичними ракетами. Унаслідок атаки поранення отримали працівники Одеської залізниці.