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Ракетний удар по Одещині — зросла кількість постраждалих

10 квітня 2024 23:14
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Ракетний удар по Одеській області, постраждалі
Наслідки обстрілу Одеської області. Фото: Сили оборони півдня України
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Кількість ранених внаслідок ракетного удару Росії по Одеській області збільшилася до 14 осіб. Прокуратура регіону розпочала досудове розслідування.

Про це повідомили сьогодні, 10 квітня, в Офісі генерального прокурора України

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"За даними слідства, 10 квітня близько 18:20 Збройні сили РФ завдали ракетних ударів по транспортно-логістичній інфраструктурі Одещини", — йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора. 

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Скриншот з Facebook/Офіс Генерального прокурора

Під час російської ракетної атаки загинуло 4 людини, у тому числі маленька дівчинка. Ще 14 осіб отримали поранення різного ступеня важкості. Вони госпіталізовані.  

Кадри з місця трагедії показали у своєму телеграм-каналі Сили оборони півдня України. У публікації зазначається: жертвами Росії стали люди, які наприкінці робочого дня йшли або їхали на авто додому. 

Ракетний удар по Одещині — зросла кількість постраждалих - фото 2
Скриншот с Telegram/Сили оборони півдня Украини

 

  • Ракетний удар по Одещині — зросла кількість постраждалих - фото 3
    Наслідки ракетного удару Росії по Одеській обл.
  • Ракетний удар по Одещині — зросла кількість постраждалих - фото 4
    Наслідки ракетного удару Росії по Одеській обл.
  • Ракетний удар по Одещині — зросла кількість постраждалих - фото 5
    Наслідки ракетного удару Росії по Одеській обл.
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Нагадаємо, голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що Росія вдарила по Одеському району ракетою "Іскандер". 

Також 10 квітня ми повідомляли про ранкові вибухи в Одеській області. Ворог атакував регіон балістичними ракетами. Унаслідок атаки поранення отримали працівники Одеської залізниці.

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