Ракетный удар по Одесской области, пострадавшие

Ракетный удар по Одесской области — возросло количество пострадавших
Число раненых в результате ракетного удара России по Одесской области увеличилось до 14 человек. Прокуратура региона начала досудебное расследование.
Об этом сообщили сегодня, 10 апреля, в Офисе генерального прокурора Украины.
Погибли четыре человека, среди них 10-летний ребенок
"По данным следствия, 10 апреля около 18:20 Вооруженные силы РФ нанесли ракетные удары по транспортно-логистической инфраструктуре Одесчины", — говорится в сообщении Офиса гепрокурора.
Во время российской ракетной атаки погибли 4 человека, в том числе маленькая девочка. Еще 14 человек получили ранения разной степени тяжести. Они госпитализированы.
Кадры с места трагедии показали в своем телеграм-канале Силы обороны юга Украины. В публикации отмечается: жертвами России стали люди, которые в конце рабочего дня шли пешком или ехали на автомобилях домой.
-
Последствия ракетного удара России по Одесской обл.
-
Последствия ракетного удара России по Одесской обл.
-
Последствия ракетного удара России по Одесской обл.
Напомним, глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что Россия ударила по Одесскому району ракетой "Искандер".
Также 10 апреля мы сообщали об утренних взрывах в Одесской области. Враг атаковал регион баллистическими ракетами. В результате атаки ранения получили работники Одесской железной дороги.
Читайте Новини.LIVE!