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Ракетный удар по Одесской области — возросло количество пострадавших

10 апреля 2024 23:14
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Ракетный удар по Одесской области, пострадавшие
Последствия обстрелов Одесской области. Фото: Силы обороны юга Украины
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Число раненых в результате ракетного удара России по Одесской области увеличилось до 14 человек. Прокуратура региона начала досудебное расследование.

Об этом сообщили сегодня, 10 апреля, в Офисе генерального прокурора Украины.

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"По данным следствия, 10 апреля около 18:20 Вооруженные силы РФ нанесли ракетные удары по транспортно-логистической инфраструктуре Одесчины", — говорится в сообщении Офиса гепрокурора.

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Скриншот из Facebook/Офис Генерального прокурора

Во время российской ракетной атаки погибли 4 человека, в том числе маленькая девочка. Еще 14 человек получили ранения разной степени тяжести. Они госпитализированы.

Кадры с места трагедии показали в своем телеграм-канале Силы обороны юга Украины. В публикации отмечается: жертвами России стали люди, которые в конце рабочего дня шли пешком или ехали на автомобилях домой.

Ракетный удар по Одесской области - увеличилось количество пострадавших - фото 2
Скриншот с Telegram/Силы обороны юга Украины

 

  • Ракетный удар по Одесской области - увеличилось количество пострадавших - фото 3
    Последствия ракетного удара России по Одесской обл.
  • Ракетный удар по Одесской области - увеличилось количество пострадавших - фото 4
    Последствия ракетного удара России по Одесской обл.
  • Ракетный удар по Одесской области - увеличилось количество пострадавших - фото 5
    Последствия ракетного удара России по Одесской обл.
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Напомним, глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что Россия ударила по Одесскому району ракетой "Искандер".

Также 10 апреля мы сообщали об утренних взрывах в Одесской области. Враг атаковал регион баллистическими ракетами. В результате атаки ранения получили работники Одесской железной дороги.

Одесса
война
Одесская область
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