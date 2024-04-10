Ракетный удар по Одесской области, пострадавшие

Последствия обстрелов Одесской области. Фото: Силы обороны юга Украины

Число раненых в результате ракетного удара России по Одесской области увеличилось до 14 человек. Прокуратура региона начала досудебное расследование.

Об этом сообщили сегодня, 10 апреля, в Офисе генерального прокурора Украины.

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"По данным следствия, 10 апреля около 18:20 Вооруженные силы РФ нанесли ракетные удары по транспортно-логистической инфраструктуре Одесчины", — говорится в сообщении Офиса гепрокурора.

Скриншот из Facebook/Офис Генерального прокурора

Во время российской ракетной атаки погибли 4 человека, в том числе маленькая девочка. Еще 14 человек получили ранения разной степени тяжести. Они госпитализированы.

Кадры с места трагедии показали в своем телеграм-канале Силы обороны юга Украины. В публикации отмечается: жертвами России стали люди, которые в конце рабочего дня шли пешком или ехали на автомобилях домой.

Скриншот с Telegram/Силы обороны юга Украины

Последствия ракетного удара России по Одесской обл.

Последствия ракетного удара России по Одесской обл.

Последствия ракетного удара России по Одесской обл. 1/3 ​ 3

Напомним, глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что Россия ударила по Одесскому району ракетой "Искандер".

Также 10 апреля мы сообщали об утренних взрывах в Одесской области. Враг атаковал регион баллистическими ракетами. В результате атаки ранения получили работники Одесской железной дороги.