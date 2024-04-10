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Вибухи в Одесі — внаслідок ракетного удару загинула дитина

10 квітня 2024 20:17
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Ілля Рябінін
редактор
Вибухи в Одесі — внаслідок ракетного удару загинула дитина
Ліквідація наслідків обстрілу Одеси. Фото ілюстративне: Костянтин та Влада Ліберови
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Одесі у середу, 10 квітня, пролунали вибухи. Внаслідок ракетного удару загинуло четверо людей, зокрема 10-річна дитина.

Про це заявив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

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За словами чиновника, ракетний удар, який тривав пів години, було здійснено ракетою "Іскандер". 

"Внаслідок вечірньої ракетної атаки росіян по Одеському району загинуло четверо людей, у тому числі одна дитина — 10-річна дівчинка, ще семеро людей зазнали поранень, один чоловік у важкому стані, йому ампутовано нижні кінцівки", — каже він.

Вибухи в місці, як він додає, пошкодили чимало об'єктів інфраструктури.

"В Одеському районі пошкоджено транспортну інфраструктуру та вантажівки, що були поруч. На місці працюють всі відповідні служби", — сказав Кіпер.

Вибухи в Одесі — внаслідок ракетного удару загинула дитина - фото 1
Скриншот допису Кіпера

Нагадаємо, сьогодні в Одесі вже декілька разів поспіль лунали вибухи.

Кошмарила місто армія Росії й вчора: сили ППО перешкоджали атаці дронів-камікадзе Shahed-136, які рухалися на Одесу. 

Одеса
вибух
Україна
ракети
війна в Україні
ракетний удар

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