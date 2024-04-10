Вибухи в Одесі — внаслідок ракетного удару загинула дитина

Ліквідація наслідків обстрілу Одеси. Фото ілюстративне: Костянтин та Влада Ліберови

В Одесі у середу, 10 квітня, пролунали вибухи. Внаслідок ракетного удару загинуло четверо людей, зокрема 10-річна дитина.

Про це заявив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

Читайте також:

Через ракетний удар по Одесі загинула дитина

За словами чиновника, ракетний удар, який тривав пів години, було здійснено ракетою "Іскандер".

"Внаслідок вечірньої ракетної атаки росіян по Одеському району загинуло четверо людей, у тому числі одна дитина — 10-річна дівчинка, ще семеро людей зазнали поранень, один чоловік у важкому стані, йому ампутовано нижні кінцівки", — каже він.

Вибухи в місці, як він додає, пошкодили чимало об'єктів інфраструктури.

"В Одеському районі пошкоджено транспортну інфраструктуру та вантажівки, що були поруч. На місці працюють всі відповідні служби", — сказав Кіпер.

Скриншот допису Кіпера

Нагадаємо, сьогодні в Одесі вже декілька разів поспіль лунали вибухи.

Кошмарила місто армія Росії й вчора: сили ППО перешкоджали атаці дронів-камікадзе Shahed-136, які рухалися на Одесу.