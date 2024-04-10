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Взрывы в Одессе — в результате ракетного удара погиб ребенок

10 апреля 2024 20:17
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Взрывы в Одессе — в результате ракетного удара погиб ребенок
Ликвидация последствий обстрелов Одессы. Фото иллюстративное: Константин и Влада Либеровы
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Одессе в среду, 10 апреля, раздались взрывы. В результате ракетного удара погибли четыре человека, в частности 10-летний ребенок.

Об этом заявил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

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По словам чиновника, длившийся полчаса ракетный удар был осуществлен ракетой "Искандер".

"В результате вечерней ракетной атаки россиян по Одесскому району погибли четыре человека, в том числе один ребенок — 10-летняя девочка, еще семь человек получили ранения, один человек в тяжелом состоянии, ему ампутировали нижние конечности", — говорит он.

Взрывы в месте, как он добавляет, повредили многие объекты инфраструктуры.

"В Одесском районе повреждена транспортная инфраструктура и находившиеся рядом грузовики. На месте работают все соответствующие службы", — сказал Кипер.

Взрывы в Одессе — в результате ракетного удара погиб ребенок - фото 1
Скриншот поста Кипера

Напомним, сегодня в Одессе уже несколько раз подряд раздавались взрывы.

Кошмарила город армия России и вчера: силы ПВО препятствовали движению на Одессу атаке дронов-камикадзе Shahed-136.

Одесса
взрыв
Украина
ракеты
война в Украине
ракетный удар

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