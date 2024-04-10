Взрывы в Одессе — в результате ракетного удара погиб ребенок

Ликвидация последствий обстрелов Одессы. Фото иллюстративное: Константин и Влада Либеровы

В Одессе в среду, 10 апреля, раздались взрывы. В результате ракетного удара погибли четыре человека, в частности 10-летний ребенок.

Об этом заявил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

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По словам чиновника, длившийся полчаса ракетный удар был осуществлен ракетой "Искандер".

"В результате вечерней ракетной атаки россиян по Одесскому району погибли четыре человека, в том числе один ребенок — 10-летняя девочка, еще семь человек получили ранения, один человек в тяжелом состоянии, ему ампутировали нижние конечности", — говорит он.

Взрывы в месте, как он добавляет, повредили многие объекты инфраструктуры.

"В Одесском районе повреждена транспортная инфраструктура и находившиеся рядом грузовики. На месте работают все соответствующие службы", — сказал Кипер.

Скриншот поста Кипера

Напомним, сегодня в Одессе уже несколько раз подряд раздавались взрывы.

Кошмарила город армия России и вчера: силы ПВО препятствовали движению на Одессу атаке дронов-камикадзе Shahed-136.