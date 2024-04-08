В Одесі знову пролунав вибух
В Одесі зараз, 8 квітня, вдруге пролунав вибух. Моніторингові канали повідомляють про те, що наразі сили ППО працюють по ворожих дронах.
Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.
Вибухи в Одесі 8 квітня
Зараз жителі Одеси чули гучний вибух. Варто зазначити, що тривога в регіоні наразі не оголошена.
Нагадаємо, що сьогодні зранку, 8 квітня, в Одесі лунали гучні вибухи. Моніторингові канали повідомляли, що сили протиповітряної боротьби здійснювали успішне полювання на ворожі розвідувальні дрони.
Бомбосховища в Одесі
Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.
Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.
Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.
Раніше ми повідомляли, що вночі в понеділок, 8 квітня, російські терористи вкотре спрямували декілька хвиль ударних БпЛА типу Shahed-131/136 по південних регіонах. В Одеському районі є влучання та руйнування.
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