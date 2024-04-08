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В Одесі знову пролунав вибух

8 квітня 2024 15:42
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі знову пролунав вибух
Дим від вибуху. Ілюстративне фото: скриншот з відео
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі зараз, 8 квітня, вдруге пролунав вибух. Моніторингові канали повідомляють про те, що наразі сили ППО працюють по ворожих дронах.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE

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Повідомлення про вибух. Фото: скриншот

Вибухи в Одесі 8 квітня

Зараз жителі Одеси чули гучний вибух. Варто зазначити, що тривога в регіоні наразі не оголошена. 
 

В Одесі знову пролунав вибух - фото 2
Повідомлення про вибух. Фото: скриншот

Нагадаємо, що сьогодні зранку, 8 квітня, в Одесі лунали гучні вибухи. Моніторингові канали повідомляли, що сили протиповітряної боротьби здійснювали успішне полювання на ворожі розвідувальні дрони. 

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Раніше ми повідомляли, що вночі в понеділок, 8 квітня, російські терористи вкотре спрямували декілька хвиль ударних БпЛА типу Shahed-131/136 по південних регіонах. В Одеському районі є влучання та руйнування.

Одеса
розвідка
російські війська
вибух
Одеська область
ППО
дрони

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