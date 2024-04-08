В Одессе снова раздался взрыв

Дым от взрыва. Иллюстративное фото: скриншот с видео

В Одессе сейчас, 8 апреля, вторично раздался взрыв. Мониторинговые каналы сообщают о том, что в настоящее время силы ПВО работают по вражеским дронам.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

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Уведомление о взрыве. Фото: скриншот

Взрывы в Одессе 8 апреля

В настоящее время жители Одессы слышали громкий взрыв. Следует отметить, что тревога в регионе пока не объявлена.

Уведомление о взрыве. Фото: скриншот

Напомним, что сегодня утром, 8 апреля, в Одессе раздавались громкие взрывы. Мониторинговые каналы сообщали, что силы противовоздушной борьбы осуществляли успешную охоту на вражеские разведывательные дроны.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.



Ранее мы сообщали, что ночью в понедельник, 8 апреля, российские террористы в очередной раз направили несколько ударных ударов БпЛА типа Shahed-131/136 по южным регионам. В Одесском районе есть попадание и разрушение.