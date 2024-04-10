В Одесі лунають вибухи — окупанти атакують місто

Ракета в небі. Фото: Reuters

Вибухи в Одесі пролунали ввечері 10 квітня. Наразі там оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та місцеві Telegram-канали.

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Вибухи в Одесі

О 18:19 стало відомо, що окупанти запустили ракету в напрямку Одеси.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Вже о 18:20 у місті пролунали потужні вибухи.

Допис про вибух в Одесі. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав людей не виходити з укриттів до відбою повітряної тривоги.

Допис Кіпера. Фото: скриншот

Оновлено 18:32. В Одесі пролунали повторні вибухи.

Допис про вибухи в Одесі. Фото: скриншот

Нагадаємо, зранку 10 квітня в Одеській області пролунали вибухи — ворог атакував балістичними ракетами. Унаслідок атаки поранення отримали працівники Одеської залізниці.

Також російська армія обстріляла село Липці Харківської області, призвівши до загибелі трьох мирних мешканців. Повідомляється також про двох поранених.