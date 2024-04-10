В Одесі лунають вибухи — окупанти атакують місто
Вибухи в Одесі пролунали ввечері 10 квітня. Наразі там оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та місцеві Telegram-канали.
Вибухи в Одесі
О 18:19 стало відомо, що окупанти запустили ракету в напрямку Одеси.
Вже о 18:20 у місті пролунали потужні вибухи.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав людей не виходити з укриттів до відбою повітряної тривоги.
Оновлено 18:32. В Одесі пролунали повторні вибухи.
Нагадаємо, зранку 10 квітня в Одеській області пролунали вибухи — ворог атакував балістичними ракетами. Унаслідок атаки поранення отримали працівники Одеської залізниці.
Також російська армія обстріляла село Липці Харківської області, призвівши до загибелі трьох мирних мешканців. Повідомляється також про двох поранених.
Читайте Новини.LIVE!