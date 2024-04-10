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В Одесі лунають вибухи — окупанти атакують місто

10 квітня 2024 18:25
оновлено: 18:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Одесі лунають вибухи — окупанти атакують місто
Ракета в небі. Фото: Reuters
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вибухи в Одесі пролунали ввечері 10 квітня. Наразі там оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та місцеві Telegram-канали.

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Вибухи в Одесі

О 18:19 стало відомо, що окупанти запустили ракету в напрямку Одеси.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Вже о 18:20 у місті пролунали потужні вибухи.

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Допис про вибух в Одесі. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав людей не виходити з укриттів до відбою повітряної тривоги.

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Допис Кіпера. Фото: скриншот

Оновлено 18:32. В Одесі пролунали повторні вибухи.

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Допис про вибухи в Одесі. Фото: скриншот

Нагадаємо, зранку 10 квітня в Одеській області пролунали вибухи — ворог атакував балістичними ракетами. Унаслідок атаки поранення отримали працівники Одеської залізниці.

Також російська армія обстріляла село Липці Харківської області, призвівши до загибелі трьох мирних мешканців. Повідомляється також про двох поранених.

Одеса
війна
вибух
обстріли
окупанти
повітряна тривога

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