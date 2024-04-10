В Одессе раздаются взрывы — оккупанты атакуют город
Взрывы в Одессе раздались вечером, 10 апреля. Сейчас там объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и местные Telegram-каналы.
Взрывы в Одессе
В 18:19 стало известно, что оккупанты запустили ракету в направлении Одессы.
Уже в 18:20 в городе прогремели мощные взрывы.
Сейчас карта тревог имеет такой вид:
Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал людей не выходить из укрытий до отбоя воздушной тревоги.
Напомним, утром 10 апреля в Одесской области прогремели взрывы — враг атаковал баллистическими ракетами. В результате атаки ранения получили работники Одесской железной дороги.
Также российская армия обстреляла село Липцы Харьковской области, приведя к гибели трех мирных жителей. Сообщается также о двух раненых.
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