В Одессе раздаются взрывы — оккупанты атакуют город

Ракета в небе. Фото: Reuters

Взрывы в Одессе раздались вечером, 10 апреля. Сейчас там объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Одессе

В 18:19 стало известно, что оккупанты запустили ракету в направлении Одессы.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Уже в 18:20 в городе прогремели мощные взрывы.

Пост о взрыве в Одессе. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал людей не выходить из укрытий до отбоя воздушной тревоги.

Пост Кипера. Фото: скриншот

Напомним, утром 10 апреля в Одесской области прогремели взрывы — враг атаковал баллистическими ракетами. В результате атаки ранения получили работники Одесской железной дороги.

Также российская армия обстреляла село Липцы Харьковской области, приведя к гибели трех мирных жителей. Сообщается также о двух раненых.