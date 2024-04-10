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В Одессе раздаются взрывы — оккупанты атакуют город

10 апреля 2024 18:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Одессе раздаются взрывы — оккупанты атакуют город
Ракета в небе. Фото: Reuters
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Взрывы в Одессе раздались вечером, 10 апреля. Сейчас там объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и местные Telegram-каналы.

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В 18:19 стало известно, что оккупанты запустили ракету в направлении Одессы.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Уже в 18:20 в городе прогремели мощные взрывы.

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Пост о взрыве в Одессе. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал людей не выходить из укрытий до отбоя воздушной тревоги.

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Пост Кипера. Фото: скриншот

Напомним, утром 10 апреля в Одесской области прогремели взрывы — враг атаковал баллистическими ракетами. В результате атаки ранения получили работники Одесской железной дороги.

Также российская армия обстреляла село Липцы Харьковской области, приведя к гибели трех мирных жителей. Сообщается также о двух раненых.

Одесса
война
взрыв
обстрелы
оккупанты
воздушная тревога

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