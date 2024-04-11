Збільшилась кількість жертв внаслідок удару по Одещині 10 квітня — деталі

Чоловік у лікарні. Фото ілюстративне: orer.am

У середу, 10 квітня, армія Росії завдала ракетного удару по Одеській області, внаслідок якого загинуло четверо людей, а ще семеро отримали поранення. Сьогодні стало відомо, що один з постраждалих чоловіків помер у лікарні.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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"На жаль, сьогодні у лікарні помер чоловік, який отримав важкі поранення. Таким чином кількість загиблих збільшилася до 5 людей", — йдеться у повідомленні прокуратури.

Також відомо, що внаслідок вчорашньої атаки постраждали двоє працівників Одеської залізниці. Обидва перебувають у медзакладах та отримують необхідну допомогу.

Атака по Одещині 10 квітня

Російські окупанти вчора вдень продовжили атакувати об'єкти промисловості Одеського регіону. Внаслідок ворожих обстрілів є пошкодження транспортно-логістичної інфраструктури.

Ми повідомляли, що росіяни протягом тривалого терміну не використовують ракети типу "Калібр" під час завдання ударів по території України. Проте є ймовірність, що ворог має ці ракети на озброєнні, але не може використовувати через логістичні проблеми.