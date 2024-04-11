Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Збільшилась кількість жертв внаслідок удару по Одещині 10 квітня — деталі arrow

Збільшилась кількість жертв внаслідок удару по Одещині 10 квітня — деталі

11 квітня 2024 14:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Збільшилась кількість жертв внаслідок удару по Одещині 10 квітня — деталі
Чоловік у лікарні. Фото ілюстративне: orer.am
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У середу, 10 квітня, армія Росії завдала ракетного удару по Одеській області, внаслідок якого загинуло четверо людей, а ще семеро отримали поранення. Сьогодні стало відомо, що один з постраждалих чоловіків помер у лікарні.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури

Читайте також:

"На жаль, сьогодні у лікарні помер чоловік, який отримав важкі поранення. Таким чином кількість загиблих збільшилася до 5 людей", — йдеться у повідомленні прокуратури.

Також відомо, що внаслідок вчорашньої атаки постраждали двоє працівників Одеської залізниці. Обидва перебувають у медзакладах та отримують необхідну допомогу.

Атака по Одещині 10 квітня

Російські окупанти вчора вдень продовжили атакувати об'єкти промисловості Одеського регіону. Внаслідок ворожих обстрілів є пошкодження транспортно-логістичної інфраструктури.

Ми повідомляли, що росіяни протягом тривалого терміну не використовують ракети типу "Калібр" під час завдання ударів по території України. Проте є ймовірність, що ворог має ці ракети на озброєнні, але не може використовувати через логістичні проблеми.

Одеса
війна
російські війська
Одеська область
обстріли
прокуратура
Новини Одеси
жертва
ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

28 березня 2024

17:45 Як доїхати на пробитому колесі до СТО, коли немає запаски — три способи

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен