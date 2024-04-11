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Увеличилось количество жертв в результате удара по Одесской области 10 апреля — детали

11 апреля 2024 14:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Увеличилось количество жертв в результате удара по Одесской области 10 апреля — детали
Человек в больнице. Фото иллюстративное: orer.am
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В среду, 10 апреля, армия России нанесла ракетный удар по Одесской области, в результате которого погибли четыре человека, а еще семеро получили ранения. Сегодня стало известно, что один из пострадавших мужчин скончался в больнице.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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"К сожалению, сегодня в больнице скончался мужчина, получивший тяжелые ранения. Таким образом, количество погибших увеличилось до 5 человек" , — говорится в сообщении прокуратуры.

Также известно, что в результате вчерашней атаки пострадали двое работников Одесской железной дороги. Оба находятся в медучреждениях и получают необходимую помощь.

Атака по Одесской области 10 апреля

Российские оккупанты вчера днем продолжили атаковать объекты промышленности Одесского региона. В результате вражеских обстрелов есть повреждение транспортно-логистической инфраструктуры.

Мы сообщали, что россияне в течение длительного срока не используют ракеты типа "Калибр" при нанесении ударов по территории Украины. Однако есть вероятность, что враг имеет эти ракеты на вооружении, но не может использовать из-за логистических проблем.

Одесса
война
российские войска
Одесская область
обстрелы
прокуратура
Новости Одессы
жертва
ракетный удар

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