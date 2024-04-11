Ворог завдав удару балістикою по Миколаєву — збільшилась кількість жертв

Рятувальники усувають наслідки влучання. Фото ілюстративне: ДСНС

Ворог не припиняє застосовувати балістику під час ударів по півдню України. Внаслідок сьогоднішнього ракетного удару по Миколаєву кількість загиблих збільшилась до чотирьох.



Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Наслідки атаки по Миколаєву 11 квітня

За попередньою інформацією військових, загинули чотири цивільні особи, ще п'ятеро людей постраждало. Окрім цього, є пошкодження інфраструктури у місті.



"Є пошкодження житлових будинків та автомобілів в приватному секторі. Також зафіксовано пошкодження промислових об’єктів. Обставини уточнюються", — йдеться у повідомленні.

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Атака по Миколаєву — що відомо

Сьогодні вдень, 11 квітня, у Миколаївській області була оголошена повітряна тривога. Існувала загроза використання ворогом балістичного озброєння. Під час сирени жителі регіону чули гучні вибухи.



Згодом очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про те, що через ворожу атаку на місто є жертви серед цивільного населення.