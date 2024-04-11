Унаслідок влучання у Миколаєві є загиблі і поранені — подробиці

Ліквідація наслідків обстрілу. Фото ілюстративне: Костянтин та Влада Ліберови

Сьогодні, 11 квітня, російські окупанти атакували Миколаївщину. За попередньою інформацією, унаслідок влучання в обласному центрі є загиблі та поранені.



Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.



За інформацією Віталія Кіма, двоє людей загинуло внаслідок атаки. Чотири людини отримали поранення, їхній стан наразі невідомий.



Допис Віталія Кіма. Фото: скриншот

Атака на Миколаївщину — що відомо

Сьогодні вдень, 11 квітня, у Миколаївській області була оголошена повітряна тривога. Існувала загроза використання ворогом балістичного озброєння. Під час сирени жителі регіону чули гучні вибухи.