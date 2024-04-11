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Унаслідок влучання у Миколаєві є загиблі і поранені — подробиці

11 квітня 2024 12:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Унаслідок влучання у Миколаєві є загиблі і поранені — подробиці
Ліквідація наслідків обстрілу. Фото ілюстративне: Костянтин та Влада Ліберови
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 11 квітня, російські окупанти атакували Миколаївщину. За попередньою інформацією, унаслідок влучання в обласному центрі є загиблі та поранені. 

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім

За інформацією Віталія Кіма, двоє людей загинуло внаслідок атаки. Чотири людини отримали поранення, їхній стан наразі невідомий.
 

Унаслідок влучання у Миколаєві є загиблі і поранені — подробиці - фото 1
Допис Віталія Кіма. Фото: скриншот

Атака на Миколаївщину — що відомо

Сьогодні вдень, 11 квітня, у Миколаївській області була оголошена повітряна тривога. Існувала загроза використання ворогом балістичного озброєння. Під час сирени жителі регіону чули гучні вибухи

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Віталій Кім
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