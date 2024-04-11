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В результате попадания в Николаеве погибли и ранены — подробности

11 апреля 2024 12:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В результате попадания в Николаеве погибли и ранены — подробности
Ликвидация последствий обстрелов. Фото иллюстративное: Константин и Влада Либеровы
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 11 апреля, российские оккупанты атаковали Николаевщину. По предварительной информации, в результате попадания в областном центре есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По информации Виталия Кима, два человека погибли в результате атаки. Четыре человека получили ранения, их состояние пока неизвестно.

В результате попадания в Николаеве погибли и ранены — подробности - фото 1
Сообщение Виталия Кима. Фото: скриншот

Атака на Николаевщину — что известно

Сегодня днем, 11 апреля, в Николаевской области была объявлена воздушная тревога. Существовала угроза использования врагом баллистического вооружения. Во время сирены жители региона слышали громкиевзрывы.

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