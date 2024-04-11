В результате попадания в Николаеве погибли и ранены — подробности

Ликвидация последствий обстрелов. Фото иллюстративное: Константин и Влада Либеровы

Сегодня, 11 апреля, российские оккупанты атаковали Николаевщину. По предварительной информации, в результате попадания в областном центре есть погибшие и раненые.



Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.



По информации Виталия Кима, два человека погибли в результате атаки. Четыре человека получили ранения, их состояние пока неизвестно.

Сообщение Виталия Кима. Фото: скриншот

Атака на Николаевщину — что известно

Сегодня днем, 11 апреля, в Николаевской области была объявлена воздушная тревога. Существовала угроза использования врагом баллистического вооружения. Во время сирены жители региона слышали громкиевзрывы.