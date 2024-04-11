На Миколаївщині пролунав вибух

Дим від вибуху. Фото ілюстративне: скриншот

Жителі Миколаївщини зараз, 11 квітня, чули звук вибуху. Наразі у регіоні оголошена повітряна тривога.



Про це повідомляють моніторингові канали.



Повідомлення про вибух. Фото: скриншот

Раніше Сили оборони півдня України повідомляли про ракетну небезпеку для південних регіонів України. Це стало причиною оголошення повітряної тривоги.



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Допис Сил оборони півдня України. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Загроза балістичного озброєння — що це

Головною відмінністю балістичної ракети від крилатої є її траєкторія польоту. Крилата ракета летить, як звичайний літак, балістична — підіймається на значну висоту у десятки кілометрів та падає на ціль. Її швидкість на деяких етапах польоту може перевищувати гіперзвукову швидкість, тому ППО надзвичайно важко боротись з такими цілями.



Нагадаємо, що російські загарбники у ніч проти 11 квітня вчергове атакував Одеську область ударними дронами. Бійці протиповітряної оборони збили сім "шахедів", але внаслідок падіння уламків є руйнування.