Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Миколаївщині пролунав вибух arrow

На Миколаївщині пролунав вибух

11 квітня 2024 12:04
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На Миколаївщині пролунав вибух
Дим від вибуху. Фото ілюстративне: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Жителі Миколаївщини зараз, 11 квітня, чули звук вибуху. Наразі у регіоні оголошена повітряна тривога. 

Про це повідомляють моніторингові канали. 
 

На Миколаївщині пролунав вибух - фото 1
Повідомлення про вибух. Фото: скриншот

 Раніше Сили оборони півдня України повідомляли про ракетну небезпеку для південних регіонів України. Це стало причиною оголошення повітряної тривоги. 
 

Читайте також:
На Миколаївщині пролунав вибух - фото 2
Допис Сил оборони півдня України. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

На Миколаївщині пролунав вибух - фото 3
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Загроза балістичного озброєння — що це

Головною відмінністю балістичної ракети від крилатої є її траєкторія польоту. Крилата ракета летить, як звичайний літак, балістична — підіймається на значну висоту у десятки кілометрів та падає на ціль. Її швидкість на деяких етапах польоту може перевищувати гіперзвукову швидкість, тому ППО надзвичайно важко боротись з такими цілями. 

Нагадаємо, що російські загарбники у ніч проти 11 квітня вчергове атакував Одеську область ударними дронами. Бійці протиповітряної оборони збили сім "шахедів", але внаслідок падіння уламків є руйнування.

вибух
Миколаїв
Миколаївська область
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

28 березня 2024

17:45 Як доїхати на пробитому колесі до СТО, коли немає запаски — три способи

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи