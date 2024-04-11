На Миколаївщині пролунав вибух
Жителі Миколаївщини зараз, 11 квітня, чули звук вибуху. Наразі у регіоні оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Раніше Сили оборони півдня України повідомляли про ракетну небезпеку для південних регіонів України. Це стало причиною оголошення повітряної тривоги.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Загроза балістичного озброєння — що це
Головною відмінністю балістичної ракети від крилатої є її траєкторія польоту. Крилата ракета летить, як звичайний літак, балістична — підіймається на значну висоту у десятки кілометрів та падає на ціль. Її швидкість на деяких етапах польоту може перевищувати гіперзвукову швидкість, тому ППО надзвичайно важко боротись з такими цілями.
Нагадаємо, що російські загарбники у ніч проти 11 квітня вчергове атакував Одеську область ударними дронами. Бійці протиповітряної оборони збили сім "шахедів", але внаслідок падіння уламків є руйнування.
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