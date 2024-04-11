В Николаевской области раздался взрыв
Жители Николаевщины сейчас, 11 апреля, слышали звук взрыва. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Ранее Силы обороны юга Украины сообщали о ракетной опасности для южных регионов Украины. Это послужило причиной объявления воздушной тревоги.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Угроза баллистического вооружения — что это
Главным отличием баллистической ракеты от крылатой является ее траектория полета. Крылатая ракета летит как обычный самолет баллистическая — поднимается на значительную высоту в десятки километров и падает на цель. Ее скорость на некоторых этапах полета может превышать гиперзвуковую скорость, поэтому ПВО очень трудно бороться с такими целями.
Напомним, что российские захватчики в ночь на 11 апреля в очередной раз атаковали Одесскую область ударными дронами . Бойцы противовоздушной обороны сбили семь "шахедов", но в результате падения обломков есть разрушения.
Читайте Новини.LIVE!