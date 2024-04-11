В Николаевской области раздался взрыв

Дым от взрыва. Фото иллюстративное: скриншот

Жители Николаевщины сейчас, 11 апреля, слышали звук взрыва. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.



Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Уведомление о взрыве. Фото: скриншот

Ранее Силы обороны юга Украины сообщали о ракетной опасности для южных регионов Украины. Это послужило причиной объявления воздушной тревоги.

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Сообщение Сил обороны юга Украины. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Угроза баллистического вооружения — что это

Главным отличием баллистической ракеты от крылатой является ее траектория полета. Крылатая ракета летит как обычный самолет баллистическая — поднимается на значительную высоту в десятки километров и падает на цель. Ее скорость на некоторых этапах полета может превышать гиперзвуковую скорость, поэтому ПВО очень трудно бороться с такими целями.



Напомним, что российские захватчики в ночь на 11 апреля в очередной раз атаковали Одесскую область ударными дронами . Бойцы противовоздушной обороны сбили семь "шахедов", но в результате падения обломков есть разрушения.