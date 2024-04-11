Враг нанес удар баллистикой по Николаеву — увеличилось количество жертв

Спасатели устраняют последствия попадания. Фото иллюстративное: ГСЧС

Враг не прекращает применять баллистику при ударах по югу Украины. В результате сегодняшнего ракетного удара по Николаеву количество погибших увеличилось до четырех.



Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

Последствия атаки по Николаеву 11 апреля

По предварительной информации военных, погибли четыре гражданских лица, еще пять человек пострадали. Кроме того, есть повреждения инфраструктуры в городе.



"Есть повреждения жилых домов и автомобилей в частном секторе. Также зафиксированы повреждения промышленных объектов. Обстоятельства уточняются", — говорится в сообщении.

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Атака по Николаеву — что известно

Сегодня днем, 11 апреля, в Николаевской области была объявлена воздушная тревога. Существовала угроза использования врагом баллистического вооружения. Во время сирены жители региона слышали громкие взрывы.



Впоследствии глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о том, что из-за вражеской атаки на город есть жертвы среди гражданского населения.