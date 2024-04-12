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Враг снова нацелился на Одесчину — подробности ночной атаки

12 апреля 2024 09:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Враг снова нацелился на Одесчину — подробности ночной атаки
Беспилотник в воздухе. Фото: Shutterstock
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Этой ночью россияне в очередной раз направили несколько волн ударных БпЛА с юга. Под прицелом врага была энергетическая инфраструктура Украины, в частности Одесского региона.

Об этом сообщили в пресс-службе Сил обороны юга Украины.

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Работа сил ПВО

В Одесской и Николаевской областях в ночь на пятницу, 12 апреля, силы противовоздушной обороны сбили по одному ударному дрону оккупантов.

"Напряженная боевая работа Сил противовоздушной обороны на юге длилась около 5 часов", — говорится в сообщении.

В результате работы сил ПВО пострадавших нет.

Обстрелы южных регионов — что известно

Напомним, что 10 апреля Россия совершила атаку на юг, в частности выпустила баллистические снаряды на Одесскую область. Стало известно, что оккупанты направили на регион девять ракет.

Также мы писали, что вчера, 11 апреля, враг также применил баллистику при ударах по югу Украины. В результате ракетного удара по Николаеву есть погибшие и пострадавшие.

Одесса
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Новости Одессы
дрон Шахид-136
критическая инфраструктура

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