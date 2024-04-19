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В Одесской области оккупанты атаковали порт Южный — какие последствия

19 апреля 2024 22:06
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Бригадир София
редактор
В Одесской области оккупанты атаковали порт Южный — какие последствия
Крылатая ракета. Фото: СНБО Украины
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Россия снова пытается разрушить портовую инфраструктуру Украины, чтобы помешать экспорту агропродукции. Ракетные обстрелы повредили хранилища с продукцией, предназначенной для экспорта в Азию и Африку.

Об этом сообщило Министерство восстановления Украины в пятницу, 19 апреля.

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Повреждены два терминала в порту Южный, обрабатывающие агропродукцию. Один из терминалов принадлежит известной сингапурской компании "Дельта Уилмар", которая инвестировала более 300 миллионов долларов в Украину с 2004 года и создала около 1000 рабочих мест.

Это 39-я атака на портовую инфраструктуру в Одесской области, в результате которой было повреждено или уничтожено 215 объектов, 153 транспортных средства, 8 гражданских судов, а также пострадали 26 человек.

После выхода России из зерновой сделки она систематически атакует украинские порты, пытаясь остановить экспорт агропродукции. Только эффективные системы противовоздушной обороны могут умерить попытки агрессора уничтожить портовую инфраструктуру и угрожать мировой продовольственной безопасности. Украина продолжает быть гарантом безопасности и ведущим экспортером агропромышленной продукции, экспортировав через украинский коридор более 40 миллионов тонн товаров, что значительно превышает объемы, разрешенные Россией во время зерновой инициативы.

Напомним, что припортовую инфраструктуру Одесской области Россия обстреливала более 200 раз за период полномасштабного вторжения.

Ранее мы писали, что последняя неделя принесла сокращение количества вагонов с зерном, которые ежедневно выгружаются в портах Большой Одессы.

россия
Одесса
Украина
порт
Одесская область
ракетный удар

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