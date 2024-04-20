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Россияне несколько раз за ночь обстреливали Одесчину — какие последствия

20 апреля 2024 09:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Россияне несколько раз за ночь обстреливали Одесчину — какие последствия
Запуск ракеты. Фото иллюстративное: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Российские войска продолжают ракетный террор Одесчины. С самого утра враг несколько раз атаковал регион управляемыми ракетами и баллистикой, есть повреждение инфраструктуры.

Об этом сообщили Силы обороны юга Одессы.

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По информации военных, на рассвете враг направил управляемые авиационные ракеты Х-59 из самолетов тактической авиации по Одесщине. Обе цели были уничтожены в акватории Черного моря. Позже, оккупанты нанесли террористический удар баллистикой с Крыма по городу Одесса. Поражён инфраструктурный объект. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

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Также на протяжении ночи и на рассвете силами противовоздушной обороны был уничтожен один вражеский дрон над небом Одесчины. Враг не оставляет попытки разведать ситуацию в регионе.

Напомним, за последние сутки, на разных участках фронта, произошло 102 боевых столкновений, во время которых враг активно атаковал украинские позиции с помощью ракетных и авиационных ударов, а также обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Также мы сообщали, что украинская противовоздушная оборона подвергается деградации на фронте, что позволяет российской авиации совершать свои операции. Аналитики считают, что ПВО в Украине остается ограниченным.

Добавим, что Россия снова пытается разрушить портовую инфраструктуру Украины, чтобы воспрепятствовать экспорту агропродукции. Вчера ракетными обстрелами они повредили хранилища с продукцией, предназначенной для экспорта в Азию и Африку.

Одесса
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дроны
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