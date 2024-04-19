Росіяни сьогодні атакували Одещину — є поранені

Вихід балістики. Фото ілюстративне: РосЗМІ

Сьогодні по обіді російські війська знову атакували Одеську область. Наразі відомо, що окупанти поцілили та пошкодили припортову інфраструктуру.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Повідомлення Олега Кіпера. Фото: скриншот

"Одещина знову під ударом ворога. Російські війська атакували наш регіон ракетами", — написав військовий.

Постраждалі під час атаки

За інформацією Олега Кіпера, наразі відомо про одного постраждалого. Чоловіка з осколковим пораненням госпіталізовано. Очільник військової адміністрації також закликав реагувати на сигнали повітряної тривоги.

"Вчергове прошу оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги та спускатися в укриття", — написав очільник ОВА.

Атака на Одещину

Нагадаємо, сьогодні в Одесі пролунали потужні вибухи. В регіоні була оголошена повітряна тривога у зв'язку із загрозою випуску балістичних ракет з півдня.

Також ми писали, що у ніч проти 19 квітня Одеський регіон знову потерпав від агресії окупантів. Росіяни вкотре намагались поцілити в об'єкти критичної інфраструктури регіону.

Додамо, російські окупанти вкотре обстріляли місто Вовчанськ Харківської області. Внаслідок ворожої атаки травмовано 52-річного чоловіка. Також пошкоджено низку житлових будинків, магазини, церкву, кафе. У місті спалахнули пожежі. За попередньою інформацією, противник застосував по населеному пункту авіаційні керовані боєприпаси, міномети, артилерію тощо.