Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Росіяни сьогодні атакували Одещину — є поранені arrow

Росіяни сьогодні атакували Одещину — є поранені

19 квітня 2024 16:39
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Росіяни сьогодні атакували Одещину — є поранені
Вихід балістики. Фото ілюстративне: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні по обіді російські війська знову атакували Одеську область. Наразі відомо, що окупанти поцілили та пошкодили припортову інфраструктуру.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Читайте також:
Росіяни сьогодні атакували Одещину — є поранені - фото 1
Повідомлення Олега Кіпера. Фото: скриншот

"Одещина знову під ударом ворога. Російські війська атакували наш регіон ракетами", — написав військовий.

Постраждалі під час атаки

За інформацією Олега Кіпера, наразі відомо про одного постраждалого. Чоловіка з осколковим пораненням госпіталізовано. Очільник військової адміністрації також закликав реагувати на сигнали повітряної тривоги. 

"Вчергове прошу оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги та спускатися в укриття", — написав очільник ОВА.

Атака на Одещину

Нагадаємо, сьогодні в Одесі пролунали потужні вибухи. В регіоні була оголошена повітряна тривога у зв'язку із загрозою випуску балістичних ракет з півдня.

Також ми писали, що у ніч проти 19 квітня Одеський регіон знову потерпав від агресії окупантів. Росіяни вкотре намагались поцілити в об'єкти критичної інфраструктури регіону. 

Додамо, російські окупанти вкотре обстріляли місто Вовчанськ Харківської області. Внаслідок ворожої атаки травмовано 52-річного чоловіка. Також пошкоджено низку житлових будинків, магазини, церкву, кафе. У місті спалахнули пожежі. За попередньою інформацією, противник застосував по населеному пункту авіаційні керовані боєприпаси, міномети, артилерію тощо.

Одеса
вибух
Одеська область
обстріли
Одеська ОДА
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість