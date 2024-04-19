Росіяни сьогодні атакували Одещину — є поранені
Сьогодні по обіді російські війська знову атакували Одеську область. Наразі відомо, що окупанти поцілили та пошкодили припортову інфраструктуру.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Одещина знову під ударом ворога. Російські війська атакували наш регіон ракетами", — написав військовий.
Постраждалі під час атаки
За інформацією Олега Кіпера, наразі відомо про одного постраждалого. Чоловіка з осколковим пораненням госпіталізовано. Очільник військової адміністрації також закликав реагувати на сигнали повітряної тривоги.
"Вчергове прошу оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги та спускатися в укриття", — написав очільник ОВА.
Атака на Одещину
Нагадаємо, сьогодні в Одесі пролунали потужні вибухи. В регіоні була оголошена повітряна тривога у зв'язку із загрозою випуску балістичних ракет з півдня.
Також ми писали, що у ніч проти 19 квітня Одеський регіон знову потерпав від агресії окупантів. Росіяни вкотре намагались поцілити в об'єкти критичної інфраструктури регіону.
Додамо, російські окупанти вкотре обстріляли місто Вовчанськ Харківської області. Внаслідок ворожої атаки травмовано 52-річного чоловіка. Також пошкоджено низку житлових будинків, магазини, церкву, кафе. У місті спалахнули пожежі. За попередньою інформацією, противник застосував по населеному пункту авіаційні керовані боєприпаси, міномети, артилерію тощо.
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