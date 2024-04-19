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Россияне сегодня атаковали Одесчину — есть раненые

19 апреля 2024 16:39
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Россияне сегодня атаковали Одесчину — есть раненые
Выход баллистики. Фото иллюстративное: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня после обеда российские войска снова атаковали Одесскую область. Известно, что оккупанты попали и повредили припортовую инфраструктуру.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Сообщения Олега Кипера. Фото: скриншот

"Одесчина снова под ударом врага. Российские войска атаковали наш регион ракетами", — написал военный.

Пострадавшие во время атаки

По информации Олега Кипера, сейчас известно об одном пострадавшем. Мужчина с осколочным ранением госпитализирован. Глава военной администрации также призвал реагировать на сигналы воздушной тревоги.

"В очередной раз прошу оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги и спускаться в укрытие", — написал глава ОВА.

Атака на Одесчину

Напомним, сегодня в Одессе раздались мощные взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой запуска баллистических ракет с юга.

Также мы писали, что в ночь на 19 апреля Одесский регион снова страдал от агрессии оккупантов. Россияне в очередной раз пытались попасть в объекты критической инфраструктуры региона.

Добавим, российские оккупанты в очередной раз обстреляли город Волчанск Харьковской области. В результате вражеской атаки травмирован 52-летний мужчина. Также поврежден ряд жилых домов, магазины, церковь, кафе. В городе загорелись пожары. По предварительной информации, противник применил по населенному пункту авиационные управляемые боеприпасы, минометы, артиллерию.

Одесса
взрыв
Одесская область
обстрелы
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