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Росія випустила ракети та дрони на Одещину — подробиці нічної атаки

19 квітня 2024 10:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Росія випустила ракети та дрони на Одещину — подробиці нічної атаки
Ракета у небі. Фото ілюстративне: ARMYINFORM
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У ніч проти 19 квітня Одеський регіон знову потерпав від агресії окупантів. Росіяни вкотре намагались поцілити в об'єкти критичної інфраструктури регіону. 

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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Голова Одеської ОВА відмітив, що війська РФ знову використали ракети та ударні БпЛА під нас нічної атаки на регіон.  Прокурори наразі вже фіксують наслідки обстрілу.

"Російські терористи цілили по критичній інфраструктурі регіону. На щастя, люди не постраждали", — йдеться у повідомленні.

 У силах оборони півдня України зазначили, що настанням ночі здійснив комбіновану атаку, застосувавши дрони-камікадзе "Shahed-131/136" та ракети різного типу. Завдяки бойовій роботі ППО вдалося збити усі дрони, які були випущені по Одещині.

"Бойова робота сил протиповітряної оборони тривала понад шість годин. Три дрони "Shahed-131/136" знищено на Одещині", — зазначено у повідомлення. 

Атаки на Одесу 

Раніше ми писали, що 17 березня ворог завдав удару балістикою по Одеській області. Росіяни продовжують бити точково, намагаючись поцілити в об'єкти критичної інфраструктури. 

Окрім цього, Росія здійснила атаку на південь 10 квітня, зокрема випустила балістичні снаряди на Одеську область. Стало відомо, що окупанти спрямували на регіон дев'ять ракет.

Також ми повідомляли, що майже щодня окупанти запускають ударні дрони та ракети, намагаючись поцілити в об'єкти критичної інфраструктури. Зокрема, припортову інфраструктуру Одещини Росія обстрілювала понад 200 разів за період повномасштабного вторгнення.

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Новини Одеси
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Олег Кіпер
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