Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Россия выпустила ракеты и дроны на Одесчину — подробности ночной атаки arrow

Россия выпустила ракеты и дроны на Одесчину — подробности ночной атаки

19 апреля 2024 10:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Россия выпустила ракеты и дроны на Одесчину — подробности ночной атаки
Ракета в небе. Фото иллюстративный: ARMYINFORM
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В ночь на 19 апреля Одесский регион снова страдал от агрессии оккупантов. Россияне в очередной раз пытались попасть в объекты критической инфраструктуры региона.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Читайте также:

Глава Одесской ОВА отметил, что войска РФ снова использовали ракеты и ударные БпЛА под нас ночной атаки на регион. Прокуроры уже фиксируют последствия обстрела.

"Российские террористы целились по критической инфраструктуре региона. К счастью, люди не пострадали" , — говорится в сообщении.

В силах обороны юга Украины отметили, что наступлением ночи совершил комбинированную атаку, применив дроны-камикадзе Shahed-131/136 и ракеты разного типа. Благодаря боевой работе ПВО удалось сбить все дроны, выпущенные по Одесчине.

"Боевая работа сил противовоздушной обороны продолжалась более шести часов. Три дрона Shahed-131/136 уничтожены в Одесской области", — говорится в сообщении.

Атаки на Одессу

Ранее мы писали, что 17 марта враг нанес удар баллистике по Одесской области. Россияне продолжают избивать точечно, пытаясь попасть в объекты критической инфраструктуры.

Кроме этого, Россия совершила атаку на юг 10 апреля, в частности, выпустила баллистические снаряды на Одесскую область. Стало известно, что кафиры направили на регион девять ракет.

Также мы сообщали, что почти каждый день оккупанты запускают ударные дроны и ракеты, пытаясь попасть в объекты критической инфраструктуры. В частности, припортовую инфраструктуру Одесской области Россия обстреливала более 200 раз за период полномасштабного вторжения.

Одесса
война
Одесская область
обстрелы
Одесский порт
Новости Одессы
дрон Шахид-136
ракеты
Олег Кипер
атака
ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость