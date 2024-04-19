Россия выпустила ракеты и дроны на Одесчину — подробности ночной атаки

Ракета в небе. Фото иллюстративный: ARMYINFORM

В ночь на 19 апреля Одесский регион снова страдал от агрессии оккупантов. Россияне в очередной раз пытались попасть в объекты критической инфраструктуры региона.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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Глава Одесской ОВА отметил, что войска РФ снова использовали ракеты и ударные БпЛА под нас ночной атаки на регион. Прокуроры уже фиксируют последствия обстрела.

"Российские террористы целились по критической инфраструктуре региона. К счастью, люди не пострадали" , — говорится в сообщении.

В силах обороны юга Украины отметили, что наступлением ночи совершил комбинированную атаку, применив дроны-камикадзе Shahed-131/136 и ракеты разного типа. Благодаря боевой работе ПВО удалось сбить все дроны, выпущенные по Одесчине.

"Боевая работа сил противовоздушной обороны продолжалась более шести часов. Три дрона Shahed-131/136 уничтожены в Одесской области", — говорится в сообщении.

Атаки на Одессу

Ранее мы писали, что 17 марта враг нанес удар баллистике по Одесской области. Россияне продолжают избивать точечно, пытаясь попасть в объекты критической инфраструктуры.

Кроме этого, Россия совершила атаку на юг 10 апреля, в частности, выпустила баллистические снаряды на Одесскую область. Стало известно, что кафиры направили на регион девять ракет.

Также мы сообщали, что почти каждый день оккупанты запускают ударные дроны и ракеты, пытаясь попасть в объекты критической инфраструктуры. В частности, припортовую инфраструктуру Одесской области Россия обстреливала более 200 раз за период полномасштабного вторжения.