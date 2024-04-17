Ранкова атака Одещини 11 квітня — деталі удару

Ракета в небі. Фото ілюстративне: depositphotos / palinchak

Сьогодні зранку ворог вкотре завдав удару балістикою по Одеській області. Окупанти мають на меті завдати якомога більшої шкоди інфраструктурі південного регіону.

Про це повідомили у пресслужбі Сил оборони півдня України.

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Військові зазначили, що тактика ворога залишається незмінною. Росіяни продовжують бити точково, використовуючи балістичне озброєння. Інформації про постраждалих та пошкодження наразі немає.

"Зранку атаковано Одещину. Під ударом знов інфраструктура регіону", — зазначено в повідомленні.



Ми раніше писали, що майже щодня окупанти запускають ударні дрони та ракети, намагаючись поцілити в об'єкти критичної інфраструктури. Зокрема, припортову інфраструктуру Одещини Росія обстрілювала понад 200 разів за період повномасштабного вторгнення.

Також сьогодні вранці, 11 квітня, росіяни здійснили обстріл Чернігова, внаслідок якого жертвами стали 10 цивільних українців, ще 20 — поранені. Але, за словами Володимира Зеленського, ця кількість може зрости.