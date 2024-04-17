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В Одесі пролунали вибухи — ворог атакує місто

17 квітня 2024 09:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі пролунали вибухи — ворог атакує місто
Ракета в небі. Фото: Reuters
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Зараз, 17 квітня, жителі Одеси та області чули вибухи. В регіоні оголошена повітряна тривога у зв'язку із загрозою випуску балістичних ракет з півдня.

Про це повідомляють моніторингові канали.
 

В Одесі пролунали вибухи — ворог атакує місто - фото 1
Вибухи в Одесі. Фото: скриншот
В Одесі пролунали вибухи — ворог атакує місто - фото 2
Вибухи в Одеській області. Фото: скриншот

Попередньо Повітряні сили ЗС України та моніторингові канали повідомляли про загрозу балістики. Зокрема, про ракету у напрямку Одеси.

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Допис ПС ЗСУ. Фото: скриншот
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Повідомлення про загрозу. Фото: скриншот

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав людей не виходити з укриттів до відбою повітряної тривоги.

В Одесі пролунали вибухи — ворог атакує місто - фото 5
Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:
 

В Одесі пролунали вибухи — ворог атакує місто - фото 6
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Загроза балістичного озброєння — що це

Головною відмінністю балістичної ракети від крилатої є її траєкторія польоту. Крилата ракета летить, як звичайний літак, балістична — підіймається на значну висоту у десятки кілометрів та падає на ціль. Її швидкість на деяких етапах польоту може перевищувати гіперзвукову швидкість, тому ППО надзвичайно важко боротись з такими цілями. 

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, що ворог постійно проводить провокації на окупованих та прифронтових територіях України, зокрема на півдні України. Окрім цього, росіяни також пильнують за ситуацією у Чорному морі та тримають кораблі в пунктах базування, адже використовують ракетоносії лише за зручних для них умов.

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