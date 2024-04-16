Росіяни провокують українських бійців — бойова ситуація на півдні України

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Ворог постійно проводить провокації на окупованих та прифронтових територіях України, зокрема на півдні України. Окрім цього, росіяни також пильнують за ситуацією у Чорному морі та тримають кораблі в пунктах базування, адже використовують ракетоносії лише за зручних для них умов.

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

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Провокації росіян

Усі свої провокативні дії росіяни аргументують невдалою роботою українських військових. Таку інформацію вони також використовують для пропаганди серед цивільного населення, дискредитуючи українських бійців.

"Дуже часто, по яких гіпотетично можуть працювати Сили оборони України ворог створює провокативні заходи, які трактує як неякісну роботу Сил оборони", — Наталя Гуменюк.

Вона наголосила, що українські бійці ретельно підходять до знищення потенціалу ворога в глибоких тилах. Під час операцій ЗСУ вивіряються, аби цивільне населення не постраждало.

Ситуація у Чорному морі

Окупанти вже тривалий час не виводять кораблі, які мають на спорядженні ракети, в акваторію Чорного моря. Проте це не знижує ризик удару по півдню України, адже вивести їх на чергування займає кілька годин.

"Ракетоносії у Чорному морі є — це треба усвідомити. Через те, що вони заведені у пункти базування, ці кораблі не перестають бути небезпечними. Рівень небезпеки все одно залишається надзвичайно високим. Чи виведуть вони їх на чергування, чи ні — питання кількох годин і це треба пам'ятати", — наголосила Наталя Гуменюк.

Військова додала, що ворог виводить ракетоносії в Чорне море у тих випадках, коли планують масовану ракетно-дронову атаку по Україні. Така тенденція неодноразово була помічена Силами оборони.

Нагадаємо, що станом на сьогодні, 16 квітня, росіяни завели кораблі у пункти базування у Чорному морі. Проте у Середземному чергують спорядженні ракетоносії, тож загроза обстрілу залишається постійно.

Також ми писали, що знищення Кримського мосту вже давно анонсовано й, можливо, він "доживає" свої останні місяці. Операція з ліквідації цієї незаконної споруди буде унікальна, і окупантам слід очікували несподіванок.