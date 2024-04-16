Россияне провоцируют украинских бойцов — боевая ситуация на юге Украины

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Враг постоянно проводит провокации на оккупированных и прифронтовых территориях Украины, в частности, на юге Украины. Кроме этого, россияне также следят за ситуацией в Черном море и держат корабли в пунктах базирования, ведь используют ракетоносители только при удобных для них условиях.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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Провокации россиян

Все свои провокационные действия россияне аргументируют неудачной работой украинских военных. Такую информацию они также используют для пропаганды гражданского населения, дискредитируя украинских бойцов.

"Очень часто, по которым гипотетически могут работать Силы обороны Украины, враг создает провокационные меры, которые трактует как некачественную работу Сил обороны", — Наталья Гуменюк.

Она подчеркнула, что украинские бойцы тщательно подходят к уничтожению потенциала врага в глубоких тылах. В ходе операций ВСУ выверяются, чтобы гражданское население не пострадало.

Ситуация в Черном море

Оккупанты уже длительное время не выводят корабли, имеющие на снаряжении ракеты, в акваторию Черного моря. Однако это не снижает риск удара по югу Украины, ведь вывести их на дежурство занимает несколько часов.

"Ракетоносители в Черном море есть — это нужно осознать. Из-за того, что они заведены в пункты базирования, эти корабли не перестают быть опасными. Уровень опасности все равно остается чрезвычайно высоким. Выведут ли они их на дежурство или нет — вопрос нескольких часов, и это нужно помнить" , — подчеркнула Наталья Гуменюк.

Военная добавила, что враг выводит ракетоносители в Черное море в тех случаях, когда планируется массированная ракетно-дроновая атака по Украине. Такая тенденция неоднократно была подмечена Силами обороны.

Напомним, что на сегодня, 16 апреля, россияне завели корабли в пункты базирования в Черном море. Однако в Средиземном дежурят снаряжении ракетоносители, поэтому угроза обстрела остается постоянно.

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