Росіяни посилили повітряну розвідку — Гуменюк про ворожі дрони над Чорним морем

Безпілотник у небі. Ілюстративне фото: росЗМІ

Ворог підсилив дронову активність у зв'язку з тим, що у нього відсутній А-50, який до цього надавав повітряні розвіддані. Тож росіяни намагаються таким чином компенсувати втрату літака.

Про це в етері Ранок.LIVE повідомила начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

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"За вчора були збиті три розвідувальні дрони над акваторією Чорного моря. З них — два "Орлани" і "Мерлін". Це говорить про те, що ворог дійсно спирається на ці дані", — прокоментувала Наталя Гуменюк.

Накопичення ракет

За словами військової, оборонно-промисловий комплекс ворога продовжує свою роботу, тож росіяни за цей час могли накопичити певну кількість ракет. Проте не обов'язково вони будуть їх тримати, вичікуючи можливість масованої атаки.

"Не тільки масовані ракетні атаки, але й точкові з використанням балістики, завдають чимало бід", — зазначила Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що Росія вдарила по Одеському району ракетою "Іскандер".



Також ми писали, що вибухи на Одещині лунали внаслідок роботи сил протиповітряної оборони. Ворог атакував регіон безпілотниками.

Раніше ми писали, що росіяни протягом тривалого терміну не використовують ракети типу "Калібр" під час завдання ударів по території України. Проте є ймовірність, що ворог має ці ракети на озброєнні, але не може використовувати через логістичні проблеми.