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Россияне усилили воздушную разведку — Гуменюк о вражеских дронах над Черным морем

11 апреля 2024 09:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Россияне усилили воздушную разведку — Гуменюк о вражеских дронах над Черным морем
Беспилотник в небе. Иллюстративное фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Враг усилил дроновую активность в связи с тем, что у него отсутствует А-50, который до этого предоставлял воздушные разведданные. Так что россияне пытаются таким образом компенсировать потерю самолета.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщила начальница прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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"За вчера были сбиты три разведывательных дрона над акваторией Черного моря. Из них — два "Орлана" и "Мерлин". Это говорит о том, что враг действительно опирается на эти данные" , — прокомментировала Наталья Гуменюк.

Накопление ракет

По словам военной, оборонно-промышленный комплекс врага продолжает свою работу, так что россияне за это время могли накопить определенное количество ракет. Однако не обязательно они будут их держать, выжидая возможность массированной атаки.

"Не только массированные ракетные атаки, но и точечные с использованием баллистики, наносят немало бед" , — отметила Наталья Гуменюк.

Напомним, глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что Россия ударила по Одесскому району ракетой "Искандер".

Также мы писали, что взрывы в Одесской области раздавались в результате работы сил противовоздушной обороны. Враг атаковал регион беспилотниками.

Ранее мы писали, что россияне в течение длительного срока не используют ракеты типа "Калибр" при нанесении ударов по территории Украины. Однако есть вероятность, что враг имеет эти ракеты на вооружении, но не может использоваться из-за логистических проблем.

Одесса
разведка
российские войска
Черное море
Одесская область
Новости Одессы
Наталия Гуменюк
дроны

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