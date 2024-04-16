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Маневри російського флоту — яка загроза кораблів у Чорному морі

16 квітня 2024 09:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Маневри російського флоту — яка загроза кораблів у Чорному морі
Ворожий корабель чергує у морі. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на сьогодні, 16 квітня, росіяни завели кораблі у пункти базування у Чорному морі. Проте у Середземному чергують спорядженні ракетоносії, тож загроза обстрілу залишається постійно.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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  • У Чорному та Азовському морях відсутні ворожі кораблі;
  • у Середземному морі — 2 ракетоносії з 24 "Калібрами".

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Азовського моря пройшли 8 суден, з них 2 рухалось з протоки Босфор. А ось
до Чорного моря — 11 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, що два роки тому українські Військово-морські сили завдали удару по знаменитому російському крейсеру "Москва". Унаслідок успішної операції корабель, за допомогою якого окупанти били по Україні, пішов на дно Чорного моря за 120 кілометрів від Одеси.

Також ми писали, що нещодавно над Чорним морем було зафіксовано багатофункціональний винищувач п’ятого покоління Су-57 із завантаженням ракет Х-69. Окупанти хотіли вчинити черговий терор проти України, проте поставлене бойове завдання їм так і не вдалося виконати. 

Додамо, що знищення Кримського мосту вже давно анонсовано й, можливо, він "доживає" свої останні місяці. Операція з ліквідації цієї незаконної споруди буде унікальна, і окупантам слід очікували несподіванок. 

Одеса
російські війська
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загроза кораблів
ракетоносій

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