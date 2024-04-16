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Маневры российского флота — какая угроза кораблей в Черном море

16 апреля 2024 09:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Маневры российского флота — какая угроза кораблей в Черном море
Вражеский корабль дежурит в море. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На сегодня, 16 апреля, россияне завели корабли в пункты базирования в Черном море. Однако в Средиземном дежурят снаряженные ракетоносители и угроза обстрела остается постоянно.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины 

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  • В Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли;
  • в Средиземном море — 2 ракетоносителя с 24 "Калибрами".

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив до Азовского моря прошли 8 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор. А вот к Черному морю — 11 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, что два года назад украинские Военно-морские силы нанесли удар по знаменитому российскому крейсеру "Москва". В результате успешной операции корабль, с помощью которого оккупанты били по Украине, пошел на дно Черного моря в 120 километрах от Одессы.

Также мы писали, что недавно над Черным морем был зафиксирован функциональный истребитель пятого поколения Су-57 с загрузкой ракет Х-69. Оккупанты хотели совершить очередной террор против Украины, однако поставленную боевую задачу им так и не удалось выполнить.

Добавим, что уничтожение Крымского моста уже давно анонсировано и, возможно, он доживает свои последние месяцы. Операция по ликвидации этого незаконного сооружения будет уникальна, и оккупантам следует ждать неожиданностей.

Одесса
российские войска
Черное море
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Новости Одессы
угроза кораблей
ракетоноситель

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