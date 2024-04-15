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Російські кораблі у Чорному морі — яка загроза ракетного обстрілу

15 квітня 2024 09:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Російські кораблі у Чорному морі — яка загроза ракетного обстрілу
Російські кораблі на рейді. Ілюстративне фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на сьогодні, 15 квітня, росіяни продовжують тримати ворожий  корабель в акваторії Чорного моря. Окупанти тримають більшість свого флоту якомога далі від кордонів України, зокрема у Середземному морі чергують споряджені ракетоносії.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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  • У Чорному морі 1 ворожий корабель;
  • в Азовському морі відсутні ворожі кораблі;
  • у Середземному морі — 2 ракетоносії з 24 "Калібрами".

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Азовського моря пройшли 15 суден, з них 5 прямували з протоки Босфор. Крім того, до Чорного моря пройшли 15 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, що два роки тому українські Військово-морські сили завдали удару по знаменитому російському крейсеру "Москва". Унаслідок успішної операції корабель, за допомогою якого окупанти били по Україні, пішов на дно Чорного моря за 120 кілометрів від Одеси.

Також ми писали, що нещодавно над Чорним морем було зафіксовано багатофункціональний винищувач п’ятого покоління Су-57 із завантаженням ракет Х-69. Окупанти хотіли вчинити черговий терор проти України, проте поставлене бойове завдання їм так і не вдалося виконати. 

Додамо, що знищення Кримського мосту вже давно анонсовано й, можливо, він "доживає" свої останні місяці. Операція з ліквідації цієї незаконної споруди буде унікальна, і окупантам слід очікували несподіванок. 

Одеса
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ракетний удар
загроза кораблів
ракетоносій

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