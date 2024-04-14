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Росіяни вивели в акваторію Чорного моря корабель — яка загроза для Одеси

14 квітня 2024 09:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Росіяни вивели в акваторію Чорного моря корабель — яка загроза для Одеси
Російські кораблі на рейді. Фото ілюстративне: росЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на сьогодні, 14 квітня, росіяни вивели ворожий  корабель в акваторію Чорного моря, проте він не має на спорядженні ракет. Окупанти тримають ракетоносії якомога далі від кордонів України, зокрема у пунктах базування та Середземному морі.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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  • У Чорному морі 1 ворожий корабель;
  • в Азовському морі відсутні ворожі кораблі;
  • у Середземному морі — 2 ракетоносії з 24 "Калібрами".

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Азовського моря пройшли 19 суден, з них 5 прямували з протоки Босфор. Крім того, до Чорного моря пройшли 10 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Більше про ворожий флот

Нагадаємо, що два роки тому українські Військово-морські сили завдали удару по знаменитому російському крейсеру "Москва". Унаслідок успішної операції корабель, за допомогою якого окупанти били по Україні, пішов на дно Чорного моря за 120 кілометрів від Одеси.

Також ми писали, що згідно з угодою 1997 року Чорноморський флот РФ залишився в Криму. Про те, як сьогодні Україна виборює своє право на море у стані війни з РФ журналісти Новини.LIVE поговорили з речником Військово-морських сил ЗС України Дмитром Плетенчуком

Додамо, що успішно виконані операції України у Чорному морі полягають у комплексній роботі усіх підрозділів Сил оборони. Проте необачність та самовпевненість ворога дуже часто грають на руку українським бійцям.

Одеса
Чорне море
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Новини Одеси
ракетоносій

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