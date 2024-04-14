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Россияне вывели в акваторию Черного моря корабль — какая угроза для Одессы

14 апреля 2024 09:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Россияне вывели в акваторию Черного моря корабль — какая угроза для Одессы
Российские корабли на рейде. Фото иллюстративное: росСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

По состоянию на сегодня, 14 апреля, россияне вывели вражеский корабль в акваторию Черного моря, однако он не располагает ракетами. Оккупанты держат ракетоносители как можно дальше от границ Украины, в частности в пунктах базирования и Средиземном море.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • В Черном море 1 вражеский корабль;
  • в Азовском море отсутствуют вражеские корабли;
  • в Средиземном море — 2 ракетоносителя с 24 "Калибрами".

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив до Азовского моря прошли 19 судов, из них 5 направлялись из пролива Босфор. Кроме того, в Черное море прошли 10 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

Больше о вражеском флоте

Напомним, что два года назад украинские Военно-морские силы нанесли удар по знаменитому российскому крейсеру "Москва". В результате успешной операции корабль, с помощью которого оккупанты били по Украине, пошел на дно Черного моря в 120 километрах от Одессы.

Также мы писали, что согласно соглашению 1997 Черноморский флот РФ остался в Крыму. О том, как сегодня Украина борется за свое право на море в состоянии войны с РФ журналисты Новини.LIVE поговорили со спикером Военно-морских сил ВС Украины Дмитрием Плетенчуком.

Добавим, что успешно выполненные операции Украины в Черном море состоят в комплексной работе всех подразделений Сил обороны. Однако опрометчивость и самоуверенность врага очень часто играют на руку украинским бойцам.

Одесса
Черное море
корабль
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
ракетоноситель

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