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Росія вивела ракетоносій в Чорне море — яка загроза ворожого флоту​

11 квітня 2024 10:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Росія вивела ракетоносій в Чорне море — яка загроза ворожого флоту​
Ворожий ракетоносій у морі. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на сьогодні, 11 квітня, ворог вивів споряджений ракетоносій в акваторію Чорного моря після тривалої паузи. Окрім цього, загроза присутня і в акваторії Середземного моря, адже там також чергують кораблі, споряджені "Калібрами".

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують 

  • У Чорному морі — 1 ракетоносій із загальним залпом до 4 ракет "Калібр";
  • в Азовському морі відсутні ворожі кораблі;
  • у Середземному морі — 4 кораблі, з яких 3 ракетоносія з 20 "Калібрами".

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ Керченською протокою рух здійснили:

  • до Азовського моря — 16 суден, з них 3 рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 12 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Ситуація у Чорному морі

Нагадаємо, що успішно виконані операції України у Чорному морі полягають у комплексній роботі усіх підрозділів Сил оборони. Проте і необачність та самовпевненість ворога дуже часто грають на руку українським бійцям.

Також ми повідомляли, що вчора стало відомо про російський вертоліт Ка-27, який впав неподалік тимчасово окупованого Криму. Проте катастрофа могла статися не тільки через технічні неполадки. 

Додамо, що російська армія втратила можливість мінувати акваторію Чорного моря. Наразі сили оборони України активно працюють над безпекою зернового коридору, через який іде експорт збіжжя та інших продуктів.

Одеса
ВМС
Чорне море
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Азовське море
Новини Одеси
калібри
ракетний удар
ракетоносій

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