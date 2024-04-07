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Безпека зернового коридору — у ВМС заявили, що росіяни не можуть мінувати Чорне море

7 квітня 2024 13:05
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Безпека зернового коридору — у ВМС заявили, що росіяни не можуть мінувати Чорне море
Табличка за повідомлення про міни. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Російська армія втратила можливість мінувати акваторію Чорного моря. Наразі сили оборони України активно працюють над безпекою зернового коридору, через який йде експорт збіжжя та інших продуктів.

Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук

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"Минулого року було кілька інцидентів підриву мін, проте без жертв. У цьому році ситуація трохи краща. У першу чергу тому, що росіяни станом на зараз не можуть мінувати акваторію", — заявив військовий.

Небезпека для зернового коридору

Окрім цього, Плетенчук зазначив, що ще однією небезпекою для судноплавства є застосування агресором ракет і безпілотників. Та за його словами, з боку українських повітряних сил відбувається постійна робота над вдосконаленням захисту і наразі зерновий коридор стабільно працює.

"Обсяги поволі зростають, а ми, своєю чергою, забезпечуємо безпеку цивільного судноплавства", — додав речник ВМС.

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, ситуацію у Чорному морі постійно моніторить американська авіація. Boeing P-8A Poseidon та Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk здійснюють патрулювання поблизу кордонів Одещини та російського Новоросійська.

Також ми писали, що станом на сьогодні, 7 квітня, російських кораблів немає на чергуванні в акваторії Чорного моря. Наразі всі ракетоносії перебувають у пунктах базування, зокрема у Новоросійську. Проте рівень небезпеки залишається високим. 

Додамо, що експорт через порти Великої Одеси не припиняється. Так, за останні місяці понад 36 мільйонів тонн вантажів було експортовано Українським морським коридором, що перевершує показники Зернової ініціативи за її рік існування. 

Одеса
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