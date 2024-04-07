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Яка ситуація з ворожими ракетоносіями у Чорному морі

7 квітня 2024 11:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Яка ситуація з ворожими ракетоносіями у Чорному морі
Кораблі на рейді. Фото: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на сьогодні, 7 квітня, російських кораблів немає на чергуванні в акваторії Чорного моря. Наразі всі ракетоносії перебувають у пунктах базування, зокрема у Новоросійську. Проте рівень небезпеки залишається високим

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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  • У Чорному морі відсутні ворожі кораблі;
  • в Азовському морі відсутні ворожі кораблі;
  • у Середземному морі — 1 ракетоносій з 8 "Калібрами".

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Азовського моря пройшли 19 суден, з них 5 прямували з протоки Босфор. Крім того, до Чорного моря пройшли 11 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Більше про російський флот

Нагадаємо, українські бійці щодня стають на захист своєї країни, її суверенності та незалежності. Так, лише за останній місяць армія РФ втратила один корабель, а ще чотири наразі пошкоджені й не перебувають у бойовій готовності. Окрім цього, уражена також будівля військово-морської бази "Севастополь". Втрата такої установи є дуже серйозною для армії Росії.

Також ми писали, що РФ розпочала агресивну кампанію проти українських військових кораблів. Використовуючи безпілотники-камікадзе, росіяни цілеспрямовано атакують українські судна, проте не мають серйозних успіхів на воді.

Додамо, цієї ночі, 6 квітня, російські загарбники атакували Україну, застосувавши ракети у тому числі й типу "Калібр" і дрони. Силам протиповітряної оборони вдалося збити три крилаті ракети та 28 ударних безпілотників.

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