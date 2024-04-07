Какая ситуация с вражескими ракетоносителями в Черном море

Корабли на рейде. Фото: РосСМИ

На сегодня, 7 апреля, российских кораблей нет на дежурстве в акватории Черного моря. Все ракетоносители находятся в пунктах базирования, в частности в Новороссийске. Однако уровень опасности остается высоким.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море отсутствуют вражеские корабли;

в Азовском море отсутствуют вражеские корабли;

в Средиземном море — 1 ракетоноситель с 8 "Калибрами".

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив до Азовского моря прошли 19 судов, из них 5 направлялись из пролива Босфор. Кроме того, к Черному морю прошли 11 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

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Напомним, украинские бойцы каждый день становятся в защиту своей страны, ее суверенности и независимости. Так, только за последний месяц армия РФ потеряла один корабль, а еще четыре пока повреждены и не находятся в боевой готовности. Кроме того, поражено также здание военно-морской базы "Севастополь". Потеря такого учреждения очень серьезна для армии России.

Также мы писали, что РФ начала агрессивную кампанию против украинских военных кораблей. Используя беспилотники-камикадзе, россияне целенаправленно атакуют украинские суда, однако не имеют серьезных успехов на воде.

Добавим, этой ночью, 6 апреля, российские захватчики атаковали Украину, применив ракеты, в том числе и типа "Калибр", и дроны. Силам противовоздушной обороны удалось сбить три крылатых ракеты и 28 ударных беспилотников.