Безопасность зернового коридора — в ВМС заявили, что россияне не могут миновать Черное море

Табличка за сообщение о минах. Фото: УНИАН

Российская армия упустила возможность миновать акваторию Черного моря. В настоящее время силы обороны Украины активно работают над безопасностью зернового коридора, через который идет экспорт зерна и других продуктов.

Об этом в эфире телемарафона "Мы — Украина" рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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"В прошлом году было несколько инцидентов подрыва мин, однако без жертв. В этом году ситуация немного лучше. В первую очередь потому, что россияне по состоянию на данный момент не могут миновать акваторию", — заявил военный.

Опасность для зернового коридора

Плетенчук отметил, что еще одной опасностью для судоходства является применение агрессором ракет и беспилотников. Но, по его словам, со стороны украинских воздушных сил происходит постоянная работа над совершенствованием защиты и сейчас зерновой коридор стабильно работает.

"Объемы медленно растут, а мы, в свою очередь, обеспечиваем безопасность гражданского судоходства", — добавил представитель ВМС.

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Напомним, ситуацию в Черном море постоянно мониторит американская авиация. Boeing P-8A Poseidon и Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk осуществляют патрулирование вблизи границ Одесчины и российского Новороссийска.

Также мы писали, что на сегодня, 7 апреля, российских кораблей нет на дежурстве в акватории Черного моря. Все ракетоносители находятся в пунктах базирования, в частности в Новороссийске. Однако уровень опасности остается высоким.

Добавим, что экспорт через порты Большой Одессы не прекращается. Так, за последние месяцы более 36 миллионов тонн грузов было экспортировано Украинским морским коридором, превосходящим показатели Зерновой инициативы за год ее существования.